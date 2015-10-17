مصرع عجوز تحت عجلات قطار المناشى بالبحيرة

لقيت قبل قليل عجوز مصرعها بعد أن اصطدم بها قطار أمام قرية الطيرية دائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور "ملكه. أام" ربة منزل ومقيمة بذات القرية لشريط السكة الحديد (من مكان غير مخصص للعبور) اصطدم بها أحد القطارات القادمة من القاهرة/ إيتاى البارود ( خط المناشى) مما أدى إلى وفاتها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة كسور بالجسم ونزيف داخلى نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر المحضر 9503/2015 إدارى المركز.

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