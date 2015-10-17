أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع عجوز تحت عجلات قطار المناشى بالبحيرة

Google+ Print
مصرع عجوز تحت عجلات قطار المناشى بالبحيرة مصرع عجوز تحت عجلات قطار المناشى بالبحيرة
لقيت قبل قليل عجوز مصرعها بعد أن اصطدم بها قطار أمام قرية الطيرية دائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور "ملكه. أام" ربة منزل ومقيمة بذات القرية لشريط السكة الحديد (من مكان غير مخصص للعبور) اصطدم بها أحد القطارات القادمة من القاهرة/ إيتاى البارود ( خط المناشى) مما أدى إلى وفاتها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة كسور بالجسم ونزيف داخلى نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر المحضر 9503/2015 إدارى المركز.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365