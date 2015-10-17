أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

المحكمة الإدارية العليا تفصل اليوم فى الطعن على رفض تأسيس حزب "التحرير"

Google+ Print
المحكمة الإدارية العليا تفصل اليوم فى الطعن على رفض تأسيس حزب "التحرير" المحكمة الإدارية العليا تفصل اليوم فى الطعن على رفض تأسيس حزب "التحرير"
تصدر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود مصطفى، اليوم السبت، حكمها فى الطعن المقام ضد لجنة شئون الأحزاب من الناشط الشيعى أحمد راسم النفيس، لرفض اللجنة تأسيس حزب جديد تحت مسمى "حزب التحرير".

وذكرت لجنة شئون الأحزاب، عدم استيفاء الحزب لعدد التوكيلات المطلوبة لتأسيس الحزب، وقررت إحالة الأوراق للمحكمة الإدارية العليا وفقًا للمادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية.

وكان تقرير مفوضى الدولة، قد أوصى بقبول مذكرة لجنة شئون الأحزاب ورفض تأسيس حزب التحرير للناشط الشيعى أحمد النفيس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365