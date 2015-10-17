عشان تهديها.. كوباية عصير خوخ من غير سكر تظبط معدتك

المعدة المتعبة مزعجة لصاحبها، ولا يمكن تفادى ألم المعدة أو التهابها بسهولة طوال اليوم، لذا من الضرورى أن يساعد الشخص معدته كى تتخطى أوجاعها ومشكلاتها، ويساعدها باتباع نظام غذائى صحى ولا يثقل عليها بتناول كميات كبيرة من الطعام، أو شرب مشروبات غازية تؤدى إلى إرهاق جدارها وتعزيز حرقتها وقرحتها.

الدكتور محمد المنيسى، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، نصح من يعانى مع معدته طوال اليوم، ويشعر دائمًا بأنها غير هادئة، أن يلجأ للعصائر الطبيعية الخالية تمامًا من السكريات، والتركيز على الفاكهة المفيدة للمعدة والمرىء، خاصة التفاح والخوخ.

وينصح منيسى بضرورة تناول كوب من الخوخ مرتين أسبوعيًا، مع نزع القشرة إذا أراد متناوله ذلك، ويعصر جيدًا دون إضافة السكر، فهذا العصير يساعد على زيادة حدة القلويات بالمعدة، كما يساعد على تهدئتها من العصبية والألم، ويساعد على التخلص من الإمساك واضطرابات الإسهال، والتبرز غير المنتظم.

ويساعد عصير الخوخ حسب تأكيد أستاذ الجهاز الهضمى على ضبط عملية الهضم، وتقليل حالات العسر الهضمى المعروفة .