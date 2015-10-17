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بالصور.. ضبط أجهزة ومعدات بشقة فى المعادى تستخدم لبث قناة غير مرخصة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أجهزة معالجة مركزية ومونتاج ولوكيشن لتصوير إعلانات، لمنتجات من بينها أدوية مجهولة المصدر وبدون ترخيص من وزارة الصحة، وتم ضبط كميات كبيرة من تلك المنتجات داخل شقة سكنية بمنطقة المعادى.

وكشفت تحريات المباحث أن تلك الأجهزة تستخدم فى بث إحدى القنوات الفضائية على قمر نور سات والتى تعمل بدون ترخيص، وأن مالك تلك القنوات كان دائم التنقل بين عدة مقرات للهرب من الملاحقات الأمنية، وتحفظت القوات الأمنية على عدد كبير من الأسطوانات المدمجة المحملة بالأفلام المنسوخة التى يتم بثها على القناة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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