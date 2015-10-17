مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى 3 حوادث متفرقة بالقليوبية

استقبل مستشفى شبين القناطر، عامل نسيج "جثة هامدة" نتيجة حدوث تصادم بطريق شبين القناطر/ كفر الشرفا القبلى بالقرب من عزبة أبو حجازى – دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين وقوع تصادم بين السيارة رقم 47801 نقل شرقية قيادة أشرف سعيد عبدالغفار محمود 35 سنة سائق ومقيم مشتول السوق – شرقية، والدراجة النارية رقم 2535 ق ج هـ قيادة المدعو رامى إبراهيم عبدالعزيز 30 سنة عامل نسيج ومقيم تلى بنى تميم – دائرة المركز، وتوفى متأثرا بإصابته بكسر بالساق اليسرى والذراع الأيمن ونزيف من الأنف والفم وكدمة بالصدر ونزيف داخلى، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى شبين القناطر، وذلك أثناء سير قائد السيارة الأولى بالطريق اختلت عجلة القيادة بيده فاصطدم بالدراجة النارية.

بسؤال قائد السيارة عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز 33 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة "شقيق المتوفى" ومقيم ذات العنوان أيد ذلك واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب فى الحادث ووفاة شقيقه.

تبين من خلال الفحص حدوث تلفيات بالسيارة والدراجة النارية وتم التحفظ عليهما، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24065 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2015م وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كما استقبل مستشفى بنها الجامعى 5 أشخاص مصابين فى حادث انقلاب سيارة بطريق بنها / كفر شكر – دائرة مركز كفر شكر، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 3786 ق ب ج قيادة المدعو حسن إسماعيل إبراهيم فرج 54 سنة سائق ومقيم نوى – دائرة مركز شبين القناطر بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة انفجار الإطار الأيسر الخلفى مما أدى لانقلابها بالطريق.

نتج عن الحادث إصابة مستقلى السيارة كل من "عمرو محمد السيد 7 سنوات ومقيم ذات العنوان، ورضا عزت السيد محمد 25 سنة ربة منزل ومقيمة ذات العنوان، عمرو السيد محمد شحاتة 33 سنة ومقيم ذات الناحية، آمال رشاد أحمد أبو سعدة 28 سنة ربة منزل ومقيمة ذات العنوان، أدهم جمال السيد 13 سنة ومقيم ذات العنوان بغصابات وسحجات خفية وتم تحويل الأول لمستشفى بنها الجامعى، بينما غادر باقى المصابين المستشفى عقب تلقى العلاج اللازم.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين أيدوا ذلك وتم التحفظ على السيارة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9113 جنح مركز كفر شكر لسنة 2015م.. وجار العرض على النيابة العامة.

كما تبلغ لمركز الخانكة بوجود جثة طافية بمياة ترعة الاسماعيلية امام كوبرى أبو زعبل – دائرة المركز، وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها لذكر فى العقد الرابع من العمر قمحى البشرة شعره أسود فى أبيض من الأمام ذو شارب ولحية خفيفة يرتدى قميص كاروهات وبنطال جينز أزرق وملابس داخلية بيضاء وحذاء أسود.

وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ولم يعثر معه على أوراق تفيد فى تحديد شخصيته ولم يتعرف عليه أحد من أهالى المنطقة، فتم نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وأخطرت الأدلة الجنائية لتصوير الجثة ورفع بصماتها والنشر بأوصافها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10576 إدارى مركز الخانكة لسنة 2015م، وجار العرض على النيابة.