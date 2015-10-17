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المأكولات البحرية والشيكولاتة تعدل المزاج وتحسن النفسية

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المأكولات البحرية والشيكولاتة تعدل المزاج وتحسن النفسية المأكولات البحرية والشيكولاتة تعدل المزاج وتحسن النفسية
يجهل البعض أن نوع الطعام يؤثر بشكل أو بآخر على حالتهم النفسية حيث يساهم الإفراط فى تناول بعض الأطعمة غير الغنية بالفيتامينات إلى حدوث تأثير سلبى على الحالة المزاجية للفرد.

حول ذلك يقول الدكتور ياسر يسرى، أخصائى الطب النفسى بجامعة القاهرة، إن الطريقة التى يتبعها الفرد فى عاداته الغذائية تؤثر بشكل كبير على الحالة المزاجية حسب طبيعة ونوع الغذاء الذى يتناوله.

ويستكمل د. ياسر، أخصائى الطب النفسى، حديثه قائلا: "هناك بعض المواد الغذائية التى تعمل على تحفيز المواد الكيميائية بالمخ، والمسئولة بشكل مباشر عن الحالة النفسية، ومن ثم يزداد إحساس الفرد بالسعادة وتتحسن حالته المزاجية، ومن هذه المأكولات على سبيل المثال المأكولات البحرية والأطعمة الغنية بالأوميجا 3".

ويتابع د. ياسر قائلا: "يجب على الفرد الاهتمام بأن تتضمن وجباته الغذائية الخضراوات والفاكهة من الحصول على الفيتامينات التى تلعب دورًا مهمًا فى مقاومة القلق والتوتر والضغط النفسى".

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