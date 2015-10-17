المانجة مفيدة.. تقوى المناعة وتقلل الكولسترول

تناول المانجو أحد أجمل الطقوس التى يحبها الكثيرون، فالمانجو لها سحر خاص ومذاق رائع، وفى هذا الموضوع يحدثنا الدكتور محمد المنيسى، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد، عضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، موضحا أن المانجو فاكهة شديدة النفع ولكن لابد من تناولها بحذر شديد، وتناولها بشكل صحى.

وأكد منيسى أن المانجو أحد أهم الفواكه التى تساعد على زيادة مناعة الجسم وتقويته وتدعيم طاقته، فهى تحتوى على سعرات حرارية عالية تمكن الجسم من بذل الجهد والطاقة الزائدة، وأشار إلى أن المانجو قادرة على زيادة مقاومة الجسم للأمراض، لما تحويه من عناصر وفيتامينات لا حصر لأنواعها.

ويفضل أن تتناول المانجو حسب نصائح د.منيسى بحساب وحذر، ولكن لا تحرم نفسك من تناولها مطلقا، فهى تحتوى على الكثير من الألياف والعديد من الفيتامينات وبشكل خاص تحتوى على فيتامين سى c المفيد والمقوى للمناعة وتعزيزها ضد الأمراض وهجمات الأعراض المرضية على الجسم.

وأوضح أستاذ الجهاز الهضمى أن المانجو تساعد على التخلص من الكولسترول الضار وتزيد النافع، ويفضل تناول كميات قليلة منها فى المرة الواحدة، بما لا يتعدى 3 شرائح فى اليوم الواحد، ولا يزيد معدل تناولها عن مرتين أسبوعيا.