مرشح بالمحلة: توفير الدواء والنهوض بالتعليم والشباب أهم أولويات برنامجى

أكد الدكتور محمد عزت الشافعى، مرشح انتخابات مجلس النواب بدائرة بندر المحلة، أن النهوض بالصحة والشباب والمرأة والتعليم أهم أولويات برنامجه الانتخابى.

وأضاف الشافعى، فى تصريحاتٍ له أن النهوض بالصحة سيتم من خلال تطوير المستشفيات الحكومية، واستكمال مستشفى رمد المحلة، والمتوقف العمل بها منذ سنوات.

وأشار الشافعى إلى أنه سيسعى لتوفير تأمين صحى شامل للمواطن البسيط وإنشاء مستشفى طوارئ بالمحلة خاصة وأن المدينة ذو كثافة سكانية عالية ولا توجد بها أى مستشفيات طوارئ وتوفير الأدوية فى ظل ارتفاع أسعار الأدوية وعدم توافر بعضها.