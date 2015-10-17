إصابة 12 فى مشاجرتين منفصلتين فى سوهاج بسبب خلافات الجوار والميراث

شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرتين منفصلتين الأولى بناحية قرية بلصفورة بسبب خلافات الجيرة، ونتج عنها إصابة 7 أشخاص، والثانية بناحية قرية الحمادية بسبب الخلاف على الميراث، ونتج عنها إصابة 5 بإصابات متفرقة بالجسم، وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على المشاجرتين وضبط المشاركين بها.

وكان اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد وائل حمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مشاجرتين بقريتى بلصفورة والحمادية ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام بوقوع مشاجرة بناحية بلصفورة دائرة المركز بين طرف أول "ف ف ه" 49 عاما عامل مصاباً " باشتباه كسر بعظام الجمجمة " وتم حجزه بمستشفى سوهاج الجامعى، و"س خ أ" 36 عاما ربة منزل، و"ع ف ه" 28 عاما مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وبين طرف ثان "م ك ك" 21 عاما مصاباً بجروح بالجبهة، و" ر ك ك" 14 عاما طالب مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"ا ك ك" 17 عاما طالب مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، وسبب المشاجرة خلافات الجيرة، نتج عن المشاجرة إصابة "إسلام م ح أ" 16 عاما طالب ويقيم بذات الناحية بطلق خرطوش بالفخذ والركبة اليمنى، وتم حجزه بمستشفى سوهاج الجامعى، تصادف تواجده بالمكان وبسؤاله لم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

كما تم ضبط طرفـى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الأخر بالضرب وإحداث إصابته، وأشارت تحريات إدارة البحث الجنائى إلى أن مطلق الأعيرة النارية هو المتهم الرابع من الطرف الثانى، وتم ضبط السلاح المستخدم وهو عبارة عن بندقية خرطوش تم التحفظ عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6491 إدارى المركز لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة .

والمشاجرة الثانية كانت بناحية الحمادية دائرة المركز، بين كل من طرف أول "ن ح ع" 50 عاما مدرس مصاباً بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وتم حجزه بمستشفى سوهاج العام، و"أ ن ح" 16 عاما طالب، و"م ن ح" 14 عاما طالب مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبين طرف ثان "م ا ى" 27 عاما عامل و"ع ا ى" 21 عاما عامل مصابين بجروح متفرقة بالجسم، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

سبب المشاجرة نزاع على الميراث، حيث تم ضبط طرفـى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، وكلفـت إدارة البحـث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16019 جنح المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.