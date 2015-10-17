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ضبط 834 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة بمدينة الفيوم

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ضبط 834 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة بمدينة الفيوم ضبط 834 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة بمدينة الفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط 834 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة بمدينة الفيوم برئاسة اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، حيث تمكنت الحملة من ضبط (60) حالة إشغالات متنوعة وضبط (74) قضية خروج عن خطوط التنظيم.

وفى مجال جهود إدارة المرور، تم ضبط (20) دراجة بخارية بدون لوحات، و(12) دراجة بخارية بدون رخصة تسيير، و(25) دراجة بخارية بدون رخصة قيادة و(7) دراجات متروكة.

كما تم ضبط (11) سيارة فى حالة انتظار خاطىء، و( 6) سيارات متروكة، و(9) سيارات بدون رخصة تسيير، و(18) سيارة بدون رخصة قيادة وسيارة بدون لوحات، و(7) سيارات اجرة زيادة، و(29) سيارة سرعة رادار، كما تم عمل (276) تصالح فورى، وضبط (290) مخالفة متنوعة وبلغ عدد حالات سحب تراخيص (101)، وحالتين سير عكس اتجاه.

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