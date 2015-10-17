حسب الله الكفراوى: الانتخابات مصيرية واختاروا ذوى الخبرة والنزاهة

قال حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، إن على الجاليات المصرية المتواجدة فى الخارج أن تعلم أن الانتخابات البرلمانية المقبلة هى انتخابات مصيرية، متابعا :"خلوا بالكم من أعداء الوطن وأنتم تصوتون فى الانتخابات".

وتابع الكفراوى فى تصريح لـ"اليوم السابع" :"على المصريين بالخارج أن يحسنوا اختيار الناس التى يعرفوها جيدا، وأن يختاروا الشرفاء والوطنيين، وأصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة والأخلاق، فهؤلاء هم من نريدهم فى مجلس النواب المقبل".

واستطرد الكفراوى موجها حديثه للمصريين فى الخارج :"أعداء الوطن معروفون فى الداخل والخارج، وعلينا أن نؤدى الأمانة، ونحمى بلدنا بحسن اختيارنا لنوابنا".

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