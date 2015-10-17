المصريون فى إندونيسيا يدلون بأصواتهم فى انتخابات البرلمان

بدأ المصريون المقيمون فى إندونيسيا الإدلاء بأصواتهم فى السفارة المصرية بالعاصمة جاكارتا فى انتخابات مجلس النواب.

كما فتحت السفارة المصرية فى بانكوك أبوابها أمام المصريين المقيمين هناك، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية، وذلك مع بدء فتح أبواب اللجان الانتخابية بالسفارتين فى التاسعة صباحاً بتوقيت الدولتين.

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