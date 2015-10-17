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"الإدارية العليا" تنظر اليوم الطعن المطالب بحل جميع الأحزاب الدينية

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"الإدارية العليا" تنظر اليوم الطعن المطالب بحل جميع الأحزاب الدينية "الإدارية العليا" تنظر اليوم الطعن المطالب بحل جميع الأحزاب الدينية
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، طعن حل جميع الأحزاب الدينية.

وأقام الدعوى سامى محمد الروبى، والتى حملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شئون الأحزاب، وذلك لقيام تلك الأحزاب على أساس دينى.

وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت فى تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى سامى محمد الروبى، المستشار القانونى لما يعرف بلجنة «رد المظالم لحقوق الإنسان» المطالبة بحل حزب النور.

- "لا للأحزاب الدينية":جمعنا 2مليون استمارة وتدشين لجنة لرصد مخالفات النور
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