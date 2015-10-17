أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الفنانة رغدة: "لو كان الأسد تنحى لخوّنته.. ولكانت سوريا غرقت بالدماء"

Google+ Print
الفنانة رغدة: "لو كان الأسد تنحى لخوّنته.. ولكانت سوريا غرقت بالدماء" الفنانة رغدة: "لو كان الأسد تنحى لخوّنته.. ولكانت سوريا غرقت بالدماء"
قالت الفنانة رغدة، إنها دفعت ثمناً غالياً على مواقفها السياسية، مشيرةً إلى أنها لم تندم على تلك المواقف، وتابعت "أوافق على معارضة بشار الأسد سلميا وليس بالدم، ولو كان تنحى الأسد لكنت خوّنته ولكانت غرقت سوريا كلها بالدماء"، مضيفة أن وضع سوريا مختلف لأنها تعد البوابة الشرقية للعرب.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى: "ممكن أكون خسرت كتير من مواقفى السياسية لكان كسبت وطن وكسبت نفسى"، موضحة أنها خسرت صحتها وأعصابها بسبب مواقفها السياسية.

وأوضحت أنها تعرضت لمحاولة قتل من "عدى" ابن صدام حسين لرفضها مقابلته، مشيرة إلى أنها تقبل المعارضة فى سوريا سلمية وترفض المعارضة بالدماء للمواطنين السوريين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365