الفنانة رغدة: "لو كان الأسد تنحى لخوّنته.. ولكانت سوريا غرقت بالدماء"

قالت الفنانة رغدة، إنها دفعت ثمناً غالياً على مواقفها السياسية، مشيرةً إلى أنها لم تندم على تلك المواقف، وتابعت "أوافق على معارضة بشار الأسد سلميا وليس بالدم، ولو كان تنحى الأسد لكنت خوّنته ولكانت غرقت سوريا كلها بالدماء"، مضيفة أن وضع سوريا مختلف لأنها تعد البوابة الشرقية للعرب.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى: "ممكن أكون خسرت كتير من مواقفى السياسية لكان كسبت وطن وكسبت نفسى"، موضحة أنها خسرت صحتها وأعصابها بسبب مواقفها السياسية.

وأوضحت أنها تعرضت لمحاولة قتل من "عدى" ابن صدام حسين لرفضها مقابلته، مشيرة إلى أنها تقبل المعارضة فى سوريا سلمية وترفض المعارضة بالدماء للمواطنين السوريين.