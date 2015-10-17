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"مميش":150 ألف طن بضائع عبرت القناة من الاتجاهين خلال أغسطس الماضى

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"مميش":150 ألف طن بضائع عبرت القناة من الاتجاهين خلال أغسطس الماضى "مميش":150 ألف طن بضائع عبرت القناة من الاتجاهين خلال أغسطس الماضى
أعلن الفريق مهاب مميش أن كمية البضائع التى عبرت شمال قناة السويس فى تجاه البحر الأبيض المتوسط من ناحية الشرق والجنوب وصلت إلى 14871 ألف طن أما شمال البحر الأبيض فقد شهد عبور 14480 ألف طن وغرب وجنوب غرب البحر الأبيض المتوسط فقد شهد عبور 7553 ألف طن، كما عبرت إلى البحر الأسود 8693 ألف طن، أما دول شمال وغرب أوروبا فقد عبر إليها 18346 ألف طن وبحر البلطيق ، عبر إليه 337 ألف طن، وأمريكا شهدت عبور 6942 ألف طن، كما عبر 1540 طن إلى مناطق أخرى.

وأشار مميش إلى أن جنوب القناة شهد عبور 14486 ألف طن خلال شهر أغسطس 2015 عبر البحر الأحمر وعبور 398 ألف طن إلى دول شرق أفريقيا و18988 ألف طن إلى دول الخليج العربى، ودول جنوب آسيا عبر إليها 6802 ألف طن، ودول جنوب شرق آسيا عبر إليها 24845 ألف طن، والشرق الأقصى شهد عبور 6646 ألف طن، وعبر إلى أستراليا 496 ألف طن وإجمالى عبور البضائع فى اتجاه الشمال وصل إلى 72762 ألف طن وفى اتجاه الجنوب وصل إلى نفس القيمة 72762 ألف طن بمجموع كلى يبلغ 145.5 ألف طن بضائع.


>- ارتفاع حمولات السفن القادمة من البحر الأحمر لقناة السويس بأغسطس بنسبة 3%
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