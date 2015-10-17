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"أمن الإسكندرية": القوات ستعتلى الأسطح المحيطة بلجان الانتخاب لحفظ الأمن

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"أمن الإسكندرية": القوات ستعتلى الأسطح المحيطة بلجان الانتخاب لحفظ الأمن "أمن الإسكندرية": القوات ستعتلى الأسطح المحيطة بلجان الانتخاب لحفظ الأمن
أعلن اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، عن تشديد الإجراءات اللازمة لتأمين عملية الانتخابات البرلمانية بالمحافظة مشيراً إلى نشر خبراء المفرقعات والكلاب الخاصة بها داخل مقرات اللجان العامة والتى تصل إلى 10 مقار، للتأكد من صلاحيتها للعمل وخلوها من أى أجسام غريبة أو متفجرة، كاشفا عن بعض الإجراءات الأمنية المتخذة لتأمين الانتخابات بداية من نشر قوات الأمن وخبراء المفرقعات بمحيط المقرات الانتخابية بالإضافة إلى نشر القوات أعلى الأسطح المجاورة للمقرات الانتخابية تحسباً لأى محاولات للخروج على القانون.

وأضاف "حجازى" فى تصريحات خاصة: "بعد الانتهاء من التفتيش سيتم تحرير كل ذلك فى محاضر رسمية وتعيين حراسة على المقر بالتنسيق مع القوات المسلحة والبحرية، لحين تسليمه لرئيس اللجنة أول أيام الانتخابات".

وأعلن مدير الأمن عن إنشاء غرفة عمليات بمديرية أمن الإسكندرية متصلة بكاميرات مراقبة بمعظم المقار الانتخابية ومتصلة بغرف عمليات اللجنة العليا للانتخابات ومحافظة الإسكندرية والقوات المسلحة والصحة والمرافق وكل المؤسسات، للوصول السريع إلى أى مشكلة من شأنها اعاقة عملية تأمين الانتخابات.

وشدد حجازى على منع أى محاولات لتوجيه الناخبين خارج المقر الانتخابى وكذلك البلطجية والخارجين على القانون وعدم السماح بدخول اللجان الانتخابية إلا للناخبين فقط.

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