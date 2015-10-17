التعرف على 12 جثة من غرقى مركب الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

أكد الدكتور أحمد الجنزورى رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ ، إنه تم التعرف على 12 جثة من الجثث الـ 14 التى تم انتشالها من مياه البحر المتوسط بعد غرق مركب الصيد غير الشرعية قبالة قرية أبو صالح التابعة لمركز البرلس.

وأضاف الجنزورى، أن من بينهم 6 جثث لمصريين منهم 4 حالات من ميت الكرما وطلخا بالدقهلية و حالتين من بلبيس الشرقية وصرحت نيابة بلطيم بدفنهم بمعرفة ذويهم ، كما تم التعرف على 6 جثث منهم رجل وطفلان عراقيان وزوجته سورية ماتوا فى هذا الحادث ، بالإضافة إلى عراقيين آخرين.

يذكر أن مركب الصيد تعرضت للغرق الأسبوع الماضى كان عليها 39 شخصا من المصريين والعراقيين والسوريين ونظرا لصغر المركب وكثرة الأعداد التى كانت على المركب تعرضت للغرق قبالة قرية أبو صالح التابعة لمركز البرلس، وانتشلت فرق الإنقاذ 10 جثث فى اليوم الأول وبعدها بيوم تم انتشال جثتين وأنقذت فرق الإنقاذ 25 شخصاً أصيب منهم 20 شخصاً وتم علاجهم بمستشفى بلطيم المركزى وهم رهن التحقيقات كما ألقت قوات الأمن القبض على صاحب المركب وتبين أنه من محافظة البحيرة.

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