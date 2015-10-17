تأهيل 40 طبيبا وطبيبة ببورسعيد لتخفيض وفيات حديثى الولادة

قالت الدكتورة عبلة الألفى رئيس الجمعية المصرية للأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، إن اليوم ستبدأ فعاليات الحملة القومية لتدريب وتأهيل 40 طبيبا وطبيبة لتخفيض وفيات حديثى الولادة ببورسعيد.

وأكدت عبلة الألفى، أن الهدف من تأهيل وتدريب 40 طبيبا وطبية لتخفيض وفيات حديثى الولادة من خلال الحملة القومية لتفعيل مشروع "حلمنا.. وهنحقق" تحت شعار "صحة ولدى.. تبنى بلدى"، لافتة إلى أن التدريب يتضمن آليات رعاية الطفل منذ ولادته لحضن الأم الدافئ عن طريق الرضاعة الطبيعية حتى الـ3 شهور الأولى من عمره لحمايته من العدوى من خلال إجراء التشخيص المبكر لأمراض حديثى الولادة، بالإضافة إلى كيفية الإفاقة من قبل الزائرات الصحيات والقابلات للمريض لإعطاء الوليد التنفس الصناعى المطلوب أثناء اللحظة الذهبية الأولى من مولده.