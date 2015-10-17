إخلاء 3 منازل بسوهاج بسبب تسرب المياه خوفا على حياة قاطنيها

تقدم عامل يقيم بدائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج ببلاغ يتضرر فيه من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإهمالهم فى القيام بأعمال الصيانة لخطوط شبكة المياه، وحدوث تصدعات بجدار منزله المكون من ثلاث طوابق بسبب كسر ماسورة المياه الرئيسية وتسرب المياه منها أسفل منزله والمنازل المجاورة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بتقدم أشرف ع أ 42 عاما عامل ويقيم شارع أبو بكر دائرة المركز ببلاق ضدر رئيس الحى ورئيس شركة المياه.

وبالانتقال والفحص بمعرفة الرائد على الصغير رئيس مباحث المركز أفاد مقدم البلاغ بتضرره من حدوث تصدعات بجدار منزله المكون من ثلاث طوابق والمشيد من الطوب اللبن بسبب كسر ماسورة المياه الرئيسية وتسرب المياه منها أسفل منزله والمنازل المجاورة وأضاف بتضرره من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإهمالهم فى القيام بأعمال الصيانة.

وعقب ذلك وردت إشارة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم تتضمن أنه بالمعاينة تبين وجود تسرب مياه بالمنطقة المشار إليها ووجود أعمال حفر بمنازل ورثة محمد أ م و محمود ق خ المجاور لمنزل الشاكى وتنبه على قاطنيها بإخلائها لخطورتها عليهم وعلى المارة.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4656 إدارى المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.