587 مركزا انتخابيا يستقبلون 2 مليون و974 ألف ناخب بالمنيا

تضم محافظة المنيا 587 مركزا انتخابيا بدوائر المحافظة والبالغ عددها 9 دوائر ، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 1467 لجنة ، لاستقبال 2 مليون و974 ألفا و649 ناخبا فى الانتخابات البرلمانية ويبلغ عدد المرشحين 251 مرشحا منهم 160 مرشحا مستقلا و91 مرشحا للأحزاب يتنافسون على 25 مقعدا انتخابيا.

وتضم الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة المنيا والمنيا الجديدة 67 مقرا انتخابيا والدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة المنيا 35 مقرا والدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة سمالوط 77 مقرا انتخابيا ،أما الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة مغاغة والعدوة فتضم 87 مقرا والدائرة الخامسة بمركز شرطة بنى مزار ومطاى 115 مقرا انتخابيا ،والدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة أبوقرقاص 58 مقرا والدائرة السابعة بمركز شرطة ملوى 86 مقرا والدائرة الثامنة بمركز شرطة ملوى تضم 18 مقرا انتخابيا وتضم الدائرة التاسعة ومقرها مركز شرطة ديرمواس 44 مقرا انتخابيا.

فيما يتنافس 4 قوائم وهم في حب مصر ونداء مصر والصحوة المصية وتيار الاستقلال ، و يشرف على الانتخابات 1500 قاضى.