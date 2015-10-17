مصرع طفلة وإصابة ربة منزل فى حريق شقة وانفجار سخان بالقليوبية

استقبل مستشفى شبين القناطر، ربة منزل مصابة بحروق وتم تحويلها لمستشفى بنها التعليمى للعلاج.

تبين استقبال المدعوة رضا محمد أحمد محمد النحاس 38 سنة ربة منزل ومقيمة طحانوب – دائرة المركز مصابة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى بنسبة 30 % وتم تحويلها لمستشفى بنها التعليمى للعلاج.

بالانتقال وسؤال شقيق المصابة المدعو هانى محمد أحمد محمد النحاس 41 عامل نظافة ومقيم بذات الناحية قرر أنه حال قيام شقيقته بالاستحمام حدث تسرب من أسطوانة الغاز أدى لانفجار السخان مما أدى لحدوث إصابتها المشار إليها وبمعاينة الشقه تبين أن السخان مثبت على الحائط وسليم.

بسؤال زوج المصابة المدعو إسلام محمد على إبراهيم 36 سنة موظف بالجامعة العمالية بمدينة نصر ومقيم بذات العنوان أيد ذلك وأضاف وجود خلافات بينهما بسبب وجود علاقة بينه وبين إحدى زميلاته بالعمل.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10776 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2015م ،وجارى العرض على النيابة العامة.

وفى قليوب تلقى مركز قليوب بلاغا بنشوب حريق ووقوع متوفاة بشقة بناحية أم بيومى – دائرة المركز، انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

بالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك المدعو محمد خليفة حسين حسن ونشب الحريق بشقة كائنة بالطابق الرابع مستأجرة للمدعو أمير طارق سمير سعد مسيحة 27 سنة سائق ومقيم ذات الناحية وأتت النيران على محتويات الشقة وامتدت النيران لنوافذ الطوابق من الخامس وحتى الثامن.

كما نتج عن الحريق وفاة نجلة مستاجر الشقة الأولى الطفلة جوسيانا أمير طارق سعد 3 سنوات إثر إصابتها بحروق متفرقة بجميع أنحاء الجسم وتم نقلها لمشرحة مستشفى قليوب العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة ، وبسؤال والد مستأجر الشقة المدعو سمير سعد مسيحة 53 سنة موظف بشركة أدوية ومقيم بمنشية صبرى دائرة مركز القناطر الخيرية أيد ذلك وعلل نشوب الحريق احتمالية ماس كهربائى أدى لنشوبه ، حيث تم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها ،كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 18462 جنح مركز قليوب لسنة 2015م وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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