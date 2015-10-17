قصر ثقافة دمياط يعرض اليوم الفيلم التسجيلى "التونة كنز الأبيض"

يعرض مسرح قصر ثقافة دمياط مساء اليوم السبت، الفيلم التسجيلى "التونة كنز الأبيض" من إخراج الكاتب الصحفى حلمى يس.

الفيلم وثائقى تسجيلى ويتناول سمكة التونة بداية من تكاثرها ومراحل صيدها والمشكلات التى تواجة الصيادين فى صيدها حيث إنها تحتاج لمعدات وتكنولوجيا خاصة لأن سمكة التونة تعيش على أعماق بعيدة لا تستطيع الآلات التقليدية الوصول إليها.

الفيلم من تصوير وإخراج حلمى ياسين، والمونتاج والمكساج والجرافيك لأحمد صيام، وأحمد حلبة والموسيقى التسجيلية للمؤلف الموسيقى محمد ناصر العزبى، والتعليق الصوتى لمحمد عبد المنعم.

وأشار حلمى ياسين مخرج الفيلم، إلى أنه يعد أول فيلم مصرى يتم تصويره عن سمك التونة، ويرصد المشكلات التى تواجه الصيادين فى مصر، كما يناقش مشكلات تصنيعها وتسويقها.

واستغرق تصوير الفيلم، 6 أيام بدأت من مدينة عزبة البرج والإسكندرية والمياه الإقليمية المصرية حتى الحدود القبرصية، وتصل مدته 40 دقيقة.