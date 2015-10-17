أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قصر ثقافة دمياط يعرض اليوم الفيلم التسجيلى "التونة كنز الأبيض"

Google+ Print
قصر ثقافة دمياط يعرض اليوم الفيلم التسجيلى "التونة كنز الأبيض" قصر ثقافة دمياط يعرض اليوم الفيلم التسجيلى "التونة كنز الأبيض"
يعرض مسرح قصر ثقافة دمياط مساء اليوم السبت، الفيلم التسجيلى "التونة كنز الأبيض" من إخراج الكاتب الصحفى حلمى يس.

الفيلم وثائقى تسجيلى ويتناول سمكة التونة بداية من تكاثرها ومراحل صيدها والمشكلات التى تواجة الصيادين فى صيدها حيث إنها تحتاج لمعدات وتكنولوجيا خاصة لأن سمكة التونة تعيش على أعماق بعيدة لا تستطيع الآلات التقليدية الوصول إليها.

الفيلم من تصوير وإخراج حلمى ياسين، والمونتاج والمكساج والجرافيك لأحمد صيام، وأحمد حلبة والموسيقى التسجيلية للمؤلف الموسيقى محمد ناصر العزبى، والتعليق الصوتى لمحمد عبد المنعم.

وأشار حلمى ياسين مخرج الفيلم، إلى أنه يعد أول فيلم مصرى يتم تصويره عن سمك التونة، ويرصد المشكلات التى تواجه الصيادين فى ، كما يناقش مشكلات تصنيعها وتسويقها.

واستغرق تصوير الفيلم، 6 أيام بدأت من مدينة عزبة البرج والإسكندرية والمياه الإقليمية المصرية حتى الحدود القبرصية، وتصل مدته 40 دقيقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»