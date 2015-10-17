صحة السويس: 48 حادث طريق خلال شهر بطرق "السخنة- القطامية"

إحصائية الطرق

تقرير

كشفت سجلات مديرية الصحة ومرفق الإسعاف بالسويس عن وقوع 58 حادث تصادم وانقلاب لسيارات ملاكى وميكروباص وأتوبيسات خاصة بالطرق الصحراوية خلال شهرين من منتصف شهر أغسطس الماضى حتى منتصف شهر أكتوبر الحالى بكل الطرق الصحراوية المؤدية من وإلى السويس.>وجاء فى مقدمة هذه الطرق السخنة القطامية والسخنة البحر الأحمر بواقع 22 حادثا بالأول و18 حادثا بالطريق الثانى، وجاء فى المرتبة الثالثة طريق السويس القاهرة الصحراوى بـ 15 حادثا و3 حوادث بطريق السويس الإسماعيلية الصحراوى.>وكشف تقرير صادر من مديرية الصحة وتم رفعه لوزارة الصحة بعدد المصابين خلال هذه الفترة وتم تقديره بـ 223 مصابا بينهم 2 يحملون الجنسية الروسية و4 مصابين يحملون الجنسية الصينية و35 مجند شرطة 20 سبتمبر الماضى فى حادث انقلاب لورى يحمل المجندين بأول طريق السويس القاهرة الصحراوى، كما أصيب عميد كلية تجارة السويس الدكتور جمال سلامه وأصابة 3 ضباط فى انقلاب سياراتهم الملاكى.

كما سقط خلال هذه الحوادث 19 متوفى من بينهم زوج وزوجته ونجاة اطفالهم بحادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القطامية السخنة 28 اغسطس الماضى، كما سقط من المتوفين 3 مجندين شرطة و3 شباب من السويس بطريق السخنة البحر الأحمر، كما لقى شقيقتين مصرعهم بطريق السخنة البحر الأحمر فى انقلاب ميكروباص فى 20 سبتمبر الماضى.

وزير الصحة

دراسة

>قال الدكتور عماد وزير الصحة فى مفاجأة خلال زيارته للسويس فى 10 أكتوبر الحالى أنه على علم تام بهذه الحوادث موضحا هناك ارتفاع فى عدد وفيات الحوادث فى السويس، حيث إن 49% من عدد المتوفيين هم ضحايا حوادث الطرق، و25% من المتوفيين كانوا يعانون من الأورام، بينما 25 % المتبقية وفيات لأشخاص كانوا يعانون من أمراض بالقلب.>كان عبد الحميد كمال القيادى وعضو المكتب السياسى بحزب التجمع قد أصدر دراسة عن الحوادث بالسويس خلال السنوات الماضية، وأشار فى دراسته إلى أن السويس من المحافظات الخمسة الأولى على مستوى الجمهورية التى تتصدر حالات الحوادث والوفيات على الطرق الصحراوية.

ورجع الدراسة أن السبب الحقيقى وراء هذه الحوادث وارتفاع معدلاتها هو سوء البنية الأساسية وغياب الوعى المرورى لقائدى السيارات فضلا عن غياب الإشارات المرورية على الطرق، وعدم تطبيق القانون على المخالفين فى السرعة الزائدة.