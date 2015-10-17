عاطل يقتل عاملاً بمشاجرة فى ميدان الممر بالإسماعيلة بسبب طليقة المجنى عليه

طعن عاطل عاملا بمطواة عقب مشادة حدثت بينهما بميدان الممر بالإسماعيلية بسبب طليقة الثانى، حيث لقى العامل مصرعه متأثرًا بإصابته فور وصوله للمستشفى.

وتلقى الرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية إشارة من مستشفى الإسماعيلية العام، تفيد بوصول "عادل السيد خليل قطب" 42 سنة عامل ومقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث - مصابًا بجرح طعنى نافذ بالفخذ الأيسر، إثر التعدى عليه من آخر، وتوفى فور وصوله متأثراً بإصابته.

وعلى الفور تم إخطار اللواءين على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، ومحمود خليل مدير المباحث الجنائية بالواقعة، وأمرا بسرعة القبض على الجانى والسلاح المستخدم فى الجريمة وكشف أسبابها.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى العام، وبسؤال (ابتسام) 44 سنة، شقيقة المجنى عليه اتهمت (هانى.ح.م)، 33 سنة، عاطل مقيم دائرة قسم ثالث بقتل شقيقها بعد أن تعدى عليه بالضرب وطعنه بسلاح أبيض، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية ضم الرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثانى، ومعاونيه النقباء عبد الرءوف شاهين، وأحمد ثروت وإسلام مشهور معاونى المباحث.

وتمكن فريق البحث من القبض على القاتل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه أثناء سيره رفقه طليقة المجنى عليه (جميلة.د.ع) بناحية الممر شاهدهما المجنى عليه، ما أثار حفيظته وحاول التعدى عليها، فقام بطعنه بسلاح أبيض (مطواة) كان بحوزته محدثا إصابته التى أودت بحياته، وفرا هاربين من محل الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم.

وتم التحفظ على القاتل، وطليقة المجنى عليه، والسلاح المستخدم فى الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.