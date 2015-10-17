اندلاع حريق هائل فى 14 حوش مواشى بسوهاج بسبب ماس كهربائى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، بإشراف العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، ورئاسة العميد حسام المصرى وكيل الإدارة، من السيطرة على حريق بناحية نجع الحمدية دائرة المركز المنشأة، شب بأحد الأحواش وأمتد لـ13 حوشًا أخرى نتج عن الحريق نفوق 13 حيوانًا دون وقوع إصابات بشرية.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة المنشأة يفيد بنشوب حريق بعدد 14 حوشًا بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام، وقادها المقدم أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث مركز شرطة المنشأة والنقيب أحمد طلعت معاون المباحث، تبين نشوب الحريق بحوش ملك فتحى عبد النعيم حسين 40 عاما عامل ويقيم بذات الناحية وامتد لأحواش مجاورة ملك خالد رشاد حسين أحمد 50 عاما عامل ومصطفى إبراهيم السيد 35 عاما حداد وحمدى محمد السيد 33 عاما عامل وعادل عبده السيد 47 عاما عامل وناصر حسين رضوان 48 عاما عامل ومحمد موسى حسن 35 عاما عامل وقدرى كمال موسى حسين 45 عاما عامل خلف أحمد عيسى 47 عاما عامل وعليو محمد السيد 39 عاما عامل وصابر موسى حسن 52 عاما عامل وكامل موسى حسين 57 عاما عامل وفهمى موسى حسين 61 عاما عامل وفوزى عبد النعيم حسين 61 عاما مزارع، ويقيمون بذات الناحية، لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فـى نفوق عدد من المواشى.

وبسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ورجحت المعاينة أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائى من منزل الأول ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5015 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.

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