تسرب من خط المازوت بمسطرد بسبب سرقة كلبسات خط السويس

تلقى مركز شرطة الخانكه بلاغا بوجود تسرب من خط مازوت مسطرد ـ السويس بطريق "الخانكة- السلام"، وبالانتقال والفحص تبين تسرب كمية كبيرة من المازوت على مسافة 200 متر وتبين وجود حفرة بعمق متر ونصف مليئة بالمازوت، كما تبين وجود أربعة كلبسات مركبة على الخط، وتم عمل كردون أمنى حول المنطقة وإخطار رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول بمسطرد، حيث تم غلق المحابس والسيطرة على التسريب.

وبسؤال المدعو أسامة على أحمد، 38 سنة، المسئول القانونى بشركة أنابيب بترول مسطرد ومقيم ذات العنوان قرر بحدوث تسرب من خط المازوت الواصل من السويس إلى مسطرد، وذلك نتيجة أعمال سرقة بتركيب كلبسات على الخط لسرقة المازوت.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 22037 جنح مركز الخانكة لسنة 2015م، وجار العرض على النيابة العامة.