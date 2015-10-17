تحرير 514 مخالفة مرورية بأكتوبر وحجز 18 مركبة "توك توك"

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها لإعادة المظهر الحضارى لشوارع المحافظة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع السيارات والدراجات النارية وكل المركبات المتروكة والمهملة بالميادين والشوارع.

وحررت الحملات المرورية بقطاع أكتوبر، 514 مخالفة متنوعة لقيادة بدون رخص، وانتظار خاطئ، و"كلابش"، و290 مخالفة نموذج 125، وحجز 18 مركبة "توك توك" تسير بالشوارع الرئيسية والميادين، وتواصل الإدارة شن حملاتها على كافة محاور وميادين المحافظة، لرصد المخالفات بكافة أنواعها.