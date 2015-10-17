أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تحرير 514 مخالفة مرورية بأكتوبر وحجز 18 مركبة "توك توك"

Google+ Print
تحرير 514 مخالفة مرورية بأكتوبر وحجز 18 مركبة "توك توك" تحرير 514 مخالفة مرورية بأكتوبر وحجز 18 مركبة "توك توك"
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها لإعادة المظهر الحضارى لشوارع المحافظة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع السيارات والدراجات النارية وكل المركبات المتروكة والمهملة بالميادين والشوارع.

وحررت الحملات المرورية بقطاع أكتوبر، 514 مخالفة متنوعة لقيادة بدون رخص، وانتظار خاطئ، و"كلابش"، و290 مخالفة نموذج 125، وحجز 18 مركبة "توك توك" تسير بالشوارع الرئيسية والميادين، وتواصل الإدارة شن حملاتها على كافة محاور وميادين المحافظة، لرصد المخالفات بكافة أنواعها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365