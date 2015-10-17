38 مرشحا بدائرتى مطروح يتنافسون على أصوات 241 ألف ناخب

يتنافس مرشحو دائرتى محافظة مطروح، البالغ عددهم 38 مرشحا، على مقعدين بكل دائرة، للحصول على أصوات 241 ألف ناخب، مقيدين فى 187 لجنة انتخابية، بالانتخابات البرلمانية التى بدأ التصويت فيها بالخارج، ومن المنتظر أن يبدأ التصويت بمرحلته الأولى غدا الأحد.

ويخوض الانتخابات 21 مرشحا بالدائرة الأولى التى تضم مراكز مرسى مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم ومقيد بهم 156 ألفا و990 ناخبا.

ويتنافس بالدائرة الثانية، التى تضم مراكز الحمام والضبعة والعلمين وسيوة 17 مرشحا، للحصول على أصوات الناخبين المسجلين بالدائرة، البالغ عددهم 84 ألفا و 428 ناخبا مقيدا.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف اللجنة العامة لانتخابات محافظة مطروح، برئاسة المستشار حازم أبو هاشم رئيس محكمة مطروح الابتدائية، ويشارك فى الإشراف على العملية الانتخابية 187 قاضيا إضافة إلى عدد من القضاة الاحتياط.