"الأعلى لشئون الدراسات العليا" يناقش اليوم بجامعة بنها دعم البحث العلمى

يعقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس جلسته اليوم السبت، بجامعة بنها، بحضور الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة ورؤساء الجامعات ونوابهم.

وسيناقش المجلس خلال اجتماعه دعم البحث العلمى وتنشيط النشر العلمى بالجامعات المصرية، كما سيتم عقد ورشة عمل حول الأمانة العلمية والتعامل معها، بحضور الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا، كما سيعقد ورشة عمل عن التعليم المفتوح فى مصر، بحضور الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.