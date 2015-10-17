اليوم.. مرشح على منصب نقيب المحامين ينظم مؤتمرين بالسويس والإسماعيلية

يعقد الدكتور إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ورئيس لجنة الشئون السياسية والمرشح لمنصب نقيب المحامين، اليوم السبت، مؤتمرين انتخابيين بمدينتى السويس والإسماعيلية.

وأكد إلياس أنه سيكشف عدد من المفاجآت، تتضمن أسرار عن كواليس ترشحه على منصب النقيب، بالإضافة إلى معلومات تتضمن تفاصيل جديدة بشأن الدورة الانتخابية الأخيرة لمجلس نقابة المحامين.

وحصل إبراهيم إلياس على الدكتوراه فى القانون الدولى من جامعة أسيوط، ويحاضر فى جامعتى حلوان وبنها وأكاديمية الشرطة، ويخوض الانتخابات معتمدا على الجهود التى بذلها خلال فترة وجوده فى مجلس النقابة ولجنة الشئون السياسية التى أسسها، وبلغ عدد أعضائها ما يقرب من 50 ألف عضو.

يبدأ المؤتمر الأول بالسويس فى تمام التاسعة والنصف صباحًا، بمقر محكمة استئناف السويس، يعقبه مؤتمر الإسماعيلية فى تمام الثانية عشر ظهرًا بمقر محكمة استئناف الإسماعيلية.