احذر.. جرثومة المعدة أحد عوامل إصابتك بسرطان المعدة

جرثومة المعدة

علاقة جرثومة المعدة بأورام المعدة

جرثومة المعدة أحد أمراض الجهاز الهضمى التى تصيب البعض بسبب بعض العادات والممارسات غير الصحية مثل المشروبات الغنية بالكافيين وكذلك الأطعمة الغنية بالدهون.>حول ذلك يقول دكتور أحمد طايع استشارى أمراض الجهاز الهضمى وعلاج السمنة والنحافة، إن جرثومة المعدة هى بكتيريا عضوية تصيب جدار المعدة HELICOBACTER PYLORI وتتسبب فى إصابة البعض بقرحة المعدة بنسبة 80 % وقرح الاثنى عشر بنسبة 90 % ذلك وفقا لما أوصت به منظمة الصحة العالمية.>ويستكمل د. طايع قائلا "تتسبب جرثومة المعدة فى حدوث تشقق بجدار المعدة، كما أن هناك بعض النظريات العلمية التى تربط بين الإصابة بأورام المعدة وجرثومة المعدة".

أهم علامات الإصابة بجرثومة المعدة

>ويتابع د. طايع قائلا "تتسبب جرثومة المعدة فى حدوث بعض الأعراض والعلامات التالية":

>1)حدوث الألم بالبطن بعد تناول الطعام بحوالى ساعتين أو ثلاث.

>2)يقل الألم تدريجيا بعد تناول الشخص لمضادات الحموضة أو كوب لبن.

>3)حدوث قىء أو تقلصات بالبطن.

>4)فقدان الوزن.

>5)شعور بحرقة الفؤاد أو ما يعرف بارتجاع المرىء.

وأضاف د. طايع قائلا "يجب على الأشخاص فى حالة ملاحظتهم ظهور الأعراض السابق ذكرها ضرورة الذهاب للطبيب المختص لتحديد سبب ووصف العلاج المناسب".