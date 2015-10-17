إعلان الكشوف النهائية لأسماء مرشحى انتخابات نقابة المحامين اليوم

تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين اليوم السبت، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لمقعد نقيب المحامين وعضوية المجلس، بعد الانتهاء من نظر الطعون وفحصها والبت فيها، وانتهاء فترة التنازلات والاعتراضات.

وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية رسميًا عقب إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، فيما تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غدًا الأحد، 5 طعون قضائية مقدمة من بعض المحامين والمرشحين ضد نقيب المحامين الحالى سامح عاشور، تطالب بوقف الانتخابات وبطلان قرار فتح باب الترشح.

وكانت اللجنة أعلنت الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين بانتخابات النقابة، المقرر إجراؤها يوم 8 نوفمبر المقبل، وبلغ إجمالى عدد المرشحين بالانتخابات 354 مرشحًا، بينهم 29 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و106 لعضوية المجلس عن المستوى العام، و34 عن القطاع العام، و22 مرشحًا عن المحكمة الابتدائية بشمال القاهرة، و7 عن القاهرة الجديدة، و9 عن محكمة حلوان، و11 عن جنوب القاهرة، و5 عن محكمة شمال الجيزة، و9 عن محكمة جنوب الجيزة، و84 عن المحاكم الابتدائية للوجه البحرى، و38 عن الوجه القبلى.

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