أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إعلان الكشوف النهائية لأسماء مرشحى انتخابات نقابة المحامين اليوم

Google+ Print
إعلان الكشوف النهائية لأسماء مرشحى انتخابات نقابة المحامين اليوم إعلان الكشوف النهائية لأسماء مرشحى انتخابات نقابة المحامين اليوم
تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين اليوم السبت، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لمقعد نقيب المحامين وعضوية المجلس، بعد الانتهاء من نظر الطعون وفحصها والبت فيها، وانتهاء فترة التنازلات والاعتراضات.

وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية رسميًا عقب إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، فيما تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غدًا الأحد، 5 طعون قضائية مقدمة من بعض المحامين والمرشحين ضد نقيب المحامين الحالى سامح عاشور، تطالب بوقف الانتخابات وبطلان قرار فتح باب الترشح.

وكانت اللجنة أعلنت الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين بانتخابات النقابة، المقرر إجراؤها يوم 8 نوفمبر المقبل، وبلغ إجمالى عدد المرشحين بالانتخابات 354 مرشحًا، بينهم 29 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و106 لعضوية المجلس عن المستوى العام، و34 عن القطاع العام، و22 مرشحًا عن المحكمة الابتدائية بشمال القاهرة، و7 عن القاهرة الجديدة، و9 عن محكمة حلوان، و11 عن جنوب القاهرة، و5 عن محكمة شمال الجيزة، و9 عن محكمة جنوب الجيزة، و84 عن المحاكم الابتدائية للوجه البحرى، و38 عن الوجه القبلى.

"حريات المحامين" تتضامن مع خالد البلشى بعد اتهامه بالتظاهر بدون تصريح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365