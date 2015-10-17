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شباب المصريين فى الخارج يؤمنون اللجان الانتخابية بالسفارات والقنصليات

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شباب المصريين فى الخارج يؤمنون اللجان الانتخابية بالسفارات والقنصليات شباب المصريين فى الخارج يؤمنون اللجان الانتخابية بالسفارات والقنصليات
أعلن شباب أبناء بالخارج من الجيلين الثالث والرابع، عن تشكيل لجان شعبية من المتطوعين للمساعدة فى تأمين اللجان الانتخابية بالسفارات والقنصليات، لإحباط أية محاولة لتعكير صفو الانتخابات، سواء من قبل جماعة الإخوان الإرهابية أو غير ذلك، بحسب ما ذكروا على صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك "Shabab Masr bel khareg".

ودشن شباب المصريين فى الخارج، حملة أطلقوا عليها اسم "شارك فى مستقبل بلدك" وتبنت الحملة شعار "انزل شارك بصوتك"، وقاموا بنشر عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعى وطبعوا هذه المنشورات لتوزيعها أمام اللجان الانتخابية، والهدف منها ليس تبنى توجيه الناخبين للتصويت لقائمة محددة أو مرشح ما ولكن لتشجيه وتسهيل عملية التصويت نفسها.

كما يوفر هؤلاء الشباب منشورات متعلقة بكيفية إجراء عملية التصويت بشكل صحيح بالتعاون مع قيادات الجالية، سواء فى الدول العربية أو الأوروبية والولايات المتحدة، وتتضمن المنشورات المحافظات التى تضمها المرحلة الأولى ومواعيد التصويت، التى تتزامن مع إجازات رسمية أسبوعية فى غالبية دول العالم ومواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولى أو الثانية.

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مصر 365

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