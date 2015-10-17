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المصريون بسنغافورة والفلبين ومنغوليا يدلون بأصواتهم فى انتخابات البرلمان

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المصريون بسنغافورة والفلبين ومنغوليا يدلون بأصواتهم فى انتخابات البرلمان المصريون بسنغافورة والفلبين ومنغوليا يدلون بأصواتهم فى انتخابات البرلمان
بدأ المصريون فى سنغافورة فى التوافد على مقر السفارة المصرية، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، أول برلمان لمصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو.

كما فتحت سفارات فى كل من الفلبين وتايوان ومنغوليا أبوابها أمام الناخبين المصريين، للإدلاء بأصواتهم فى التاسعة صباحًا بتوقيت الدول الثلاث.


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مصر 365

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