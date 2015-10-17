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وزير الرى ومحافظ البحيرة يفتتحان اليوم محطة الرفع الزراعى بـ"النوبارية"

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وزير الرى ومحافظ البحيرة يفتتحان اليوم محطة الرفع الزراعى بـ"النوبارية" وزير الرى ومحافظ البحيرة يفتتحان اليوم محطة الرفع الزراعى بـ"النوبارية"
يستقبل محمد سلطان محافظ البحيرة صباح اليوم السبت، الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى بالنوبارية لافتتاح محطة الرفع الزراعى - النصر 4- بالنوبارية وتفقد المياه بمنطقة بركة صحن العبد بغرب النوبارية.

وقال بيان للمحافظة: "الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة سيستقبل الدكتور، حسام مغازى، وزير والموارد المائية والرى اليوم السبت بالنوبارية، لافتتاح محطة الرفع الزراعى - النصر 4 – بالنوبارية، وتفقد بحيرة المياه بمنطقة بركة صحن العبد بغرب النوبارية".

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