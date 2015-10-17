وزير الرى ومحافظ البحيرة يفتتحان اليوم محطة الرفع الزراعى بـ"النوبارية"

يستقبل محمد سلطان محافظ البحيرة صباح اليوم السبت، الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى بالنوبارية لافتتاح محطة الرفع الزراعى - النصر 4- بالنوبارية وتفقد المياه بمنطقة بركة صحن العبد بغرب النوبارية.

وقال بيان للمحافظة: "الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة سيستقبل الدكتور، حسام مغازى، وزير والموارد المائية والرى اليوم السبت بالنوبارية، لافتتاح محطة الرفع الزراعى - النصر 4 – بالنوبارية، وتفقد بحيرة المياه بمنطقة بركة صحن العبد بغرب النوبارية".

- بعد توقف 14 عامًا.. وزير الرى يفتتح محطة "النصر4" لخدمة 173 ألف فدان

>