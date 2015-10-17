الجامعة الإسلامية تطلق مكاتب الخبرة لأعضاء هيئة التدريس

أطلق معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة الإسلامية مشروع مكاتب الخبرة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقال د. سليمان الرومي عميد المعهد: تعد هذه المكاتب من أهم الخدمات التي تقدمها الجامعات من خلال معاهد الدراسات والخدمات الاستشارية لتعزيز مبدأ الشراكة الاستراتيجية بينها وبين كافة فئات المجتمع بهدف توظيف إمكانات الجامعات المختلفة من أجل تحويل المعرفة والخبرة المتوفرة لدى منسوبيها بما يخدم المشروعات الاقتصادية والتنموية في المملكة، وتحقيق التنمية المستدامة ما يساهم في تنمية الإيرادات الذاتية لتلك الجامعات. وتابع: وعلى هذا الأساس، فإن مكاتب الخبرة تمثل وسيلة مناسبة لاستثمار الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة، والإمكانات والقدرات المادية والمعرفية وتسخيرها لخدمة المجتمع بشكل عام، والقطاع العام وقطاع الأعمال بشكل خاص، وذلك بإتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة للإفادة من معارفهم وخبراتهم في معالجة قضايا المجتمع، وتقديم خدمات استشارية وبحثية وتدريبية متميزة لكافة فئات المجتمع في كافة التخصصات والمجالات العلمية والبحثية مقابل عوائد مالية مناسبة. هذا وقد قدّم د. الرومي شكره لمدير الجامعة الإسلامية د. إبراهيم بن علي العبيد على تذليله كافة الصعوبات لفتح هذا المجال المتمثل في مكاتب الخبرة دعماً لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمختلف تخصصاتهم ولفتح المجال أمامهم لخدمة مجتمعهم.

الجدير بالذكر أن المعهد ينفذ عدداً من البرامج والمشروعات ويعقد عدداً من الشراكات مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وفق رسالته المتمثلة في تطوير المجتمع المحلي والعالمي من خلال التوظيف الأمثل لإمكانات الجامعة العلمية والفنية في تقديم الخدمات العلمية والتدريبية والاستشارية.