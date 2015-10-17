مدير صحة جدة يتفقد خدمات مستشفى رابغ

جدة - ياسر الجاروشة

أجرى مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة د. مبارك بن ظافر عسيري زيارة تفقدية لمستشفى رابغ العام اطلع من خلالها على آلية سير العمل في مختلف أقسام المستشفى ومتابعة ما تم انجازه من مشروع البنية التحتية المنفدة في المستشفى حالياً والاطلاع على أدق التفاصيل ومناقشة رؤساء الأقسام حول سياسات واجراءات العمل وعن المشكلات والصعوبات والمعوقات ان وجدت. كما التقى د. عسيري بعدد من المرضى المراجعين والمنومين، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حيال الخدمة المقدمة لهم، واستمع إلى شرح كامل من مدير مستشفى رابغ العام د. عبدالله بن شريف الشمراني عن كافة خدمات المستشفى، وما يضمه من أجهزة وتقنيات طبية، وما يحتاج اليه من دعم خصوصاً من القوى العاملة، ووجه د. مبارك الشركة المنفدة لمشروع البنية التحتية بضرورة تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشروع في الوقت المحدد.

وفي ختام جولته ثمن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة جهود إدارة المستشفى وكافة العاملين فيه وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء، مع وعده لهم بمتابعة كافة احتياجات المستشفى مع مختلف الإدارات المعنية، لضمان كسب رضا المستفيدين من الخدمة الطبية، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وجودة الخدمة لهم.