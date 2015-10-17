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عشر ورش تدريبية لرفع كفاءة العاملين في الميدان التربوي

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عشر ورش تدريبية لرفع كفاءة العاملين في الميدان التربوي عشر ورش تدريبية لرفع كفاءة العاملين في الميدان التربوي

    صرح مدير وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس (بنين) في الرياض سعد بن عبدالله العباد بأن الوحدة تنفذ خلال هذا الأسبوع عشر ورش تدريبية تهدف إلى تمهين ورفع كفاءات؛ قيادات، ومعلمين، ومرشدين، ورواد نشاط

في المدارس التي تطبق فيها الوحدة برنامج تطوير، ويشرف على هذه الورش ويقوم على تنفيذها فريق عمل من مشرفي الوحدة وعدد من المدربين المتخصصين.

الجدير بالذكر أن التدريب هو أحد الأسس الرئيسة لأنموذج تطوير المدارس الذي ترعاه (شركة تطوير للخدمات التعليمية) التابعة لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم وبإشراف ومتابعة ودعم مستمر لأعمال وأنشطة الوحدة من سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله المرشد.

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