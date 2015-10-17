تطبيق عملي لمهارات التدريب والتأهيل على طفل زرع قوقعة

نظم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تطبيقاً عملياً لبعض مهارات التدريب والتأهيل السمعي واللغوي والنطقي على طفل زرع قوقعة، بحضور عدد من أولياء الأمور المعنيين والمهتمين الذين تفاعلوا مع ورشة العمل.

وقدم الورشة التي نظمت حول "تأهيل زارعي القوقعة" أخصائي التخاطب محمد النظامي، العضو بالجمعية السعودية للإعاقة السمعية، وتحدث خلالها عن ماهية القوقعة الإلكترونية وشروط زراعتها وآليات التقييم قبل الزراعة والبيئة الصفية المناسبة لضعاف السمع وزارعي القوقعة.

وجاءت الورشة ضمن خطة التدريب الأكاديمي التي يتبناها المركز تحت شعار "علم ينفع الناس"، حيث يعمل المركز جاهداً على إثراء خبرات المختصين والمهتمين بمجال الإعاقة فيما يحقق الإسهام في تيسير حياة المعوقين وكسر الحواجز التي تحول دون اندماجهم في المجتمع.

وأشاد الحضور بالمنحى الإيجابي الذي حققته الورشة، وعلى كمية الاستفادة التي تلقوها من المعلومات المقدمة التي ستساهم في تيسير التأهيل والتدريب للأشخاص من زارعي القوقعة.