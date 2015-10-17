استشاري يشخص البعد النفسي والثقافي في حوادث العمالة المنزلية

أكد اختصاصي ضرورة تأهيل العمالة المنزلية التي تستقدم إلى المملكة لتتكيف مع البيئة وثقافة المجتمع وعاداتها، مشيراً إلى أن معظم الحوادث التي تقع من العمالة المنزلية أو عليها سببها اختلال الثقافة، وعدم التواؤم مع البيئة الجديدة، ما يؤدي إلى انعكاسات نفسية تتم ترجمتها إلى سلوك خطير، مثل ممارسة العنف مع الأسرة أو قتل أحد أفرادها، أو هروب العاملة ، أو إقدامها على الانتحار. ولفت إلى أن مكاتب الاستقدام جزء من المسؤولية الأخلاقية في الحواداث التي تقع، لعدم تدريبها العمالة، وعدم تنظيم دورات تأهيلية لها.

وعلى خلفية حادثة العاملة المنزلية الهندية في العاصمة الرياض، التي كشفت تحقيقات الجهات المسؤولة أن يدها بترت أثناء محاولتها الهروب او ربما الانتحار، وسقوطها على آلة حادة، أوضح الدكتور فلاح العتيبي، استشاري الطب النفسي واستشاري اضطرابات المزاج والقلق بمجمع الأمل للصحة النفسيه بالرياض، أن تعليم العمالة المنزلية يختلف باختلاف بلدانها ومجتمعاتها واختلاف الثقاقة والمعتقد وغالبا يصعب على أي شخص السفر والعمل والاقامة في مجتمع مختلف عنه، ولذلك تحتاج العاملة المنزلية إلى معرفة الكثير عن الرحلة المجهولة والمجبورة عليها للحاجة. وقال العتيبي: مسؤولية كبيرة تقع على مكاتب الاستقدام في الحفاظ على رحلة العمالة المنزلية آمنة، مشيراً إلى أن مكاتب الاستقدام (تعرف أحيانا بمكاتب الجشع) كونها تخلت عن واجباتها ومسؤولياتها الاخلاقية بعدم اخضاع العاملة لدورات لتعريفها طبيعة العمل والتعامل مع المجتمع والثقافة الجديدة عليها، وكيفية التاقلم على العادات، وطريقة تفاعل أفراد الاسرة مع بعضها.

وأشار إلى أن معرفة طبيعة مناخ البلد تساعد على تكيف العاملة مع حياتها الجديدة الغريبة عليها، وتساعدها على تحمل معاناة البعد عن اسرتها. واستطرد العتيبي موضحاً أن الأسرة التي تستقدم العاملة المنزلية يقع عليها جزء من المسؤولية، فالواجب منحها الراحة النفسية والدعم النفسي لمساعدتها على الاستقرار والتكيف مع البيئة الجديدة، وعدم الاستعجال بتكليفها بالاعمال، ومساعدتها، وعدم معاقبتها إذا لم تؤد بعض المهام والواجبات أو لم تعرف تشغيل بعض الأجهزة المنزلية.

ويؤكد العتيبي أن المعاملة الحسنة ترفع معنويات العاملة وتبدد الضغوط، وبنفس المستوى فإن اختلال التعامل، أو جهل الأسرة التعاطي مع شخص جاء من مكان بعيد وبيئة مختلفة، وربما لديه معتقد مختلف، يؤدي إلى ضغوط نفسية، وإلى اضطراب في حكمها على الأمور، ويحملها ذلك على طريقة هروب خاطئة أو خطرة، أو يسبب اكتئاباً نفسياً واحباطاً يدفع إلى الانتحار، والامثلة تتكرر، ومع ذلك لا تتم محاسبة مكاتب الاستقدم ولا يطلب منها على الاقل الفحص النفسي ومعرفة قدرة طالبة العمل ع التكيف مع الظروف.