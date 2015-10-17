موهوبات مكة في لقاء «نحو موهبة عالمية»

مكة المكرمة - واس

نفذ مركز الموهوبات بتعليم مكة المكرمة أمس لقاءً بعنوان (نحو موهبة عالمية) للطالبات الموهوبات بالمدارس الثانوية وذلك بمركز نادي الحي بمكتب تعليم بحرة. وهدف اللقاء إلى التعريف بخدمات مركز الموهوبات وهيكله التنظيمي والبرامج والخدمات التي يقدمها المركز لهن وطرق التواصل مع المركز علاوة على توضيح دور المركز وأهميته في رعاية الطالبات الموهوبات، كما قدم لهن برنامج (بصمتي إبداع).