أربعة آلاف مستفيد إلكترونياً من أسر السجناء والمفرج عنهم بتراحم الشرقية

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم -تراحم الشرقية - حملة إلكترونية لتثقيف أسر السجناء والمفرج عنهم وأبنائهم لرفع الوعي التربوي والتحذير من بعض المخاطر من المتربصين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد عبدالله آل سليمان رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم الشرقية)، أن اللجنة بدأت حالياً في تنفيذ حملة التثقيف الإلكتروني التي تستهدف ما يقارب 4000 مستفيد ومستفيدة من أسر السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة الشرقية وذلك لرفع الوعي وتنمية الجوانب التربوية لديهم مما ينعكس بدوره على إصلاح الفرد والمجتمع.

وقال د. يوسف الراشد المدير التنفيذي لتراحم الشرقية، أن اللجنة قامت بالتواصل مع عدد من المؤسسات التربوية المختلفة التي تنتج مقاطع تربوية يمكن للسجناء وأسرهم الاستفادة، مؤكداً على أهمية تواصل اللجنة مع هذه المؤسسات التربوية من خلال تزويدها بنتائج ورش العمل التي تعقدها اللجنة مع أسر وزوجات السجناء لتحديد أبرز المشكلات التربوية التي يواجهونها وذلك لبدء هذه المؤسسات في إنتاج المواد والمقاطع المناسبة لحل المشكلات الخاصة بالسجناء وأسرهم والتحذير من خطر بعض المواقع المشبوهة والمتربصين في شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكر د. الراشد، ان إدارة العلاقات العامة والإعلام باللجنة حريصة على إقامة جسر للتواصل الإلكتروني الهادف بين اللجنة والأسر والمراكز التربوية والتعليمية الهادفة وأنها ستركز في حملتها الإلكترونية في التواصل مع المستفيدين على برنامج whatsapp حيث سيتم بث المقاطع من خلاله، لافتا أن محتوى هذه المقاطع سيركز على تعزيز القيم والمبادئ التربوية للسجناء وأسرهم والتحذير من بعض المواقع وذلك من خلال تقديم مجموعة من المواد الدينية والاجتماعية والتعليمية المعززة لهذه القيم حتى ينشأ لنا أسرة تربوية متماسكة تسعى لبناء المجتمع لا لهدمه.