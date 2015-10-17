«الجبيل الصناعية».. مدينة عصرية ساحرة

تحولت الجبيل الصناعية إلى مدينة عصرية ساحرة تنافس أفضل المدن المتقدمة في العالم، بسبب التخطيط الممنهج عبر 30 عاماً، صنعت من خلالها الهيئة الملكية بالجبيل بنية تحيتة متينة، لاتزال صامدة في وجه كل العوامل، وركزت الهيئة الملكية عبر إدارة التشجير والري على إبراز جمالية المدينة، والتي تضم مئات المصانع العالمية، عبر التشجير والمسطحات الخضراء، لتتحول من مدينة صناعية إلى مدينة تكتسي باللون الأخضر، ليمنحها جمالية ساحرة.

حولت مواقع إلى غابات طبيعية.. وخمسة شواطئ بمواصفات عالمية

تشجير ومسطحات خضراء

وقال مدير ادارة التشجير والري م. صالح بن مفلح المطيري إن التشجير يعد من الركائز الأساسية في تأسيس المدن الحديثة المتكاملة، وقد أولت الهيئة الملكية بالجبيل منذ إنشاء مدينة الجبيل الصناعية اهتماماً كبيراً بنواحي التشجير وتنسيق المواقع في المدينة، حددت بموجبه أماكن الحدائق والمتنزهات العامة، والمساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء، وتشجير الطرق الرئيسة والأماكن والميادين، بشكل يتناسب مع النسق العام للمدينة، وبدا جلياً اهتمام الهيئة الملكية بالجبيل بالتشجير، وإدراك دور النبات الفاعل في التأثير على مناخ المنطقة التي تعج بالصناعات الضخمة، وقد تمثل هذا الاهتمام في انتقاء وزراعة الأنواع النباتية التي لها المقدرة على تحمل الظروف المناخية التي تتسم بها المنطقة، وتم تزويد المناطق المشجرة بشبكات الري الحديثة التي تعتمد على المياه المعالجة، وبكميات تتناسب مع متطلبات واحتياجات النبات المختلفة.

وأضاف م. المطيري أن هذا الجهد الكبير والتخطيط السليم لتشجير مدينة الجبيل الصناعية قد أبرز ضرورة الرعاية والمحافظة على مستوى التشجير العام، من خلال وضع برامج مدروسة للصيانة والتشغيل تعتمد على متطلبات وخدمات النبات المختلفة وعن أفضل السبل والأوقات الزمنية للقيام بهذه النشاطات، كما أن الإدارة ركزت على سد حاجة مدينة الجبيل الصناعية من الأشجار والشجيرات والنباتات العطرية والزهور المختلفة، عبر مشتلها الذي تم إنشاؤه وتجري فيه بكفاءة عالية عمليات تكاثر الأنواع النباتية المختلفة، ومن المتوقع أن يقوم بتلبية احتياجات المدينة من النباتات بشكل كامل، ولم تقتصر أنشطة المشتل على عمليات تكاثر النباتات، بل يتعدى ذلك إلى إجراء البحوث والتجارب على النباتات البرية والمستوطنة، بغرض تأهيلها وإدخالها في استخدامات التشجير المختلفة في المدينة.

متنزهات وتجمعات نباتية

وذكر مدير ادارة التشجير والري ان الجبيل الصناعية تحوي متنزهات وتجمعات نباتية بأشكال منتظمة هندسياً أو بشكل محاكٍ للطبيعة بهدف توفير اماكن للترويح، وتقع المتنزهات بالممرات الخضراء والممرات الساحلية بأحجام متباينة حسب وظيفتها، كما توجد في مراكز الأنشطة التجارية بالمنطقة السكنية.

واستشهد م. المطيري بعدد من المتنزهات الجميلة بالمدينة مثل متنزه الدفي، الذي يتميز تصميمه بعدم وجود مكان محدد كمواقف السيارات وذلك لتأكيد الإحساس بالغابة، إذ بإمكان المتنزه إيقاف سيارته تحت الأشجار وفي المكان الذي يرغب فيه، وقد أحيطت مناطق النجيل بأعمدة حديدية أخفيت بين الأشجار بارتفاع متر، لمنع السيارات من الدخول إلى تلك المناطق وإتلافها، كما تم توزيع وحدات ألعاب أطفال في المتنزه، كما يضم المتنزه أماكن لإقامة الرحلات مزودة بالشوايات وصنابير مياه الشرب وبقية المستلزمات الأخرى.

ويأتي منتزه الأندلس بعد ليحاكي متنزه الدفي ليصبح على شكل غابات طبيعية، حيث يقع في المنطقة السكنية الدائمة في الوسط بين حيي الفناتير والدفي، ومن المتنزهات متنزه القناة المائية الذي تميز بزراعة نبات المانجروف الذي اعطاه منظراً خاصاً، ويتميز هذا المتنزه بكونه مكاناً مفضلاً لهجرة الطيور والبقاء لفترة طويلة طوال موسم الهجرة خلال موسم الشتاء، وغيرها من المتنزهات التي صممت بما يتناسب مع حركة المشاة للمناطق الملاصفة لها.

نظام الري بالمدينة

وعلى الرغم من المصاعب التي تحد من التوسع في رقعة التشجير في مدينة الجبيل الصناعية، مثل ندرة المياه الصالحة للري لقلة الأمطار الموسمية، حيث يسود المناخ الصحراوي وكذلك عدم ملاءمة مياه الآبار الجوفية للري للتركيز العالي للأملاح، إلا أن ذلك لم يثن عزم الهيئة الملكية بالجبيل في التوسع في رقعة التشجير لمواكبة التقدم الصناعي والمعماري، والأخذ في الاعتبار أن تحف هذه المعالم الصناعية الشامخة الأشجار والشجيرات والمسطحات الخضراء، كي تكون متنفساً لأهالي المنطقة وملطفاً للمناخ. ومع وضع أول لبنة للمشروع، جرى إعداد الدراسة للاستفادة من مياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة وتحديد مدى ملاءمتها للري، لتقليل الاعتماد على مياه الشرب، وبعد ثبوت ملاءمة هذه المياه من حيث التركيب، ولمواكبة احدث الانظمة والتقنيات في ادارة وتشغيل شبكة مياه الري، قامت الهيئة الملكية بالجبيل باستخدام نظام التحكم والمراقبة المركزية (سكادا) في ادارة النظام عن بعد.

شواطىء بمواصفات عالمية

ويوجد في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية خمسة شواطئ صممت على نمط عالمي عالي المستوى، ومنها شاطئ النخيل وشاطىء محلة طيبة، وشاطىء الشباب بالحويلات والذي يحتوي على مسطحات خضراء للجلوس، وشاطىء رملي وملاعب مزروعة بالنجيلة الصناعية وملاعب شاطئية، وتوفر خدمة الانترنت اللاسلكي وشاشات عرض تلفزيونية لجذب الشباب.

وكذلك شاطىء الفناتير الجنوبي في الجهة الشمالية من محلة الحجاز، كجزء من الواجهات البحرية المتعددة لحي الفناتير، وله إطلالة مميزة على البحر، ويشتمل على مناطق عشبية وملاعب أطفال، ومظلات ودورة مياه ومقاعد ومناطق للشواء. كما يمتاز شاطىء الفناتير الشمالي بمداخله الخاصة وبوابته المميزة، بالإضافة لكونه من أحدث الشواطئ، إلا أنه يتميز بعدد من الجوانب، منها أنه شاطئ شبه منعزل عن باقي الواجهات البحرية، ويشتمل على مسطحات خضراء وملاعب اطفال ومظلات ودورات مياه ومقاعد، وتم تصميم الشاطئ بطريقة خاصة جداً حيث زرع بالكامل بنخيل الواشنطونيا.

ويتكون الجزء الأساسي من الواجهة البحرية من طريق للمشاة بعرض عشرة أمتار وبطول 2.5 كلم، بالقرب منه مناطق خضراء تحتوي على اشجار النخيل والشجيرات والمسطحات الخضراء، وتتوافر فيها جميع وسائل الترفيه، وأماكن لجلوس العائلات تحتوي على مقاعد خشبية وطاولات وأماكن للشواء، بالإضافة إلى توافر مياه الشرب، كما توجد ملاعب للأطفال من مختلف الأعمار.