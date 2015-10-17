ثلاث مكالمات بين معتقلي غوانتنامو وذويهم في الرياض

الرياض - مناحي الشيباني

انطلقت المرحلة ال 27 للاتصال المرئي بين المعتقلين في غوانتنامو وذويهم داخل المملكة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي يوم الخميس بثلاث مكالمات في مدينة الرياض. وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض أن عدد الذين استفادوا من المكالمات الثلاث التي تمت في الإدارة العامة للشؤون الدولية والإغاثة بالرياض حوالي 45 فرداً من رجال ونساء واطفال وكانت مدة المكالة ساعتين تقريباً. وكانت هذة المرحلة بإشراف مباشر من سمو الأمير بندر بن فيصل آل سعود نائب مدير عام الشؤون الدولية والإغاثة المشرف العام على برنامج إعادة الروابط العائلية، وبحضور ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيدة رباب سليمان، ومنسقي الشؤون الدولية والإغاثة بالهيئة عبدالله لزام الشمري وسطام فهد السالم وبديعة الراوي. وتأتي الخدمة من منطلق اهتمام هيئة الهلال الأحمر السعودي برسالتها الإنسانية وتقديم أفضل الخدمات في إطار اختصاص الهيئة.