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مدير تعليم الرياض يفتتح معرض (تطوعي لوطني)

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مدير تعليم الرياض يفتتح معرض (تطوعي لوطني) مدير تعليم الرياض يفتتح معرض (تطوعي لوطني)

    رعى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض محمد عبدالله المرشد معرض (تطوعي لوطني) والذي نظمه مكتب التعليم بقرطبة ممثلا بشعبة النشاط الطلابي بالمكتب، واستضافته مدرسة ابن النفيس الثانوية.

حيث قدمت المدارس المشاركة في المعرض مبادراتها وبرامجها التطوعية تفاعلا مع اليوم الوطني الخامس والثمانين.

وقدم مدير التعليم ثناءه على ما شاهده من أعمال تطوعية قدمها الطلاب بمختلف المراحل (ابتدائي ومتوسط وثانوي) مقدما شكره لمدير مكتب التعليم بقرطبة سهم الدعجاني ولشعبة النشاط الطلابي بالمكتب والجهات المشاركة.

من جهته ذكر مشرف النشاط الطلاب بالمكتب حابش العلياني أن هذا المعرض جاء امتدادا لمبادرات مكتب التعليم بقرطبة، وأن التطوع قيمة وثقافة عظيمة يجب غرسها لدى مجتمعنا وأبنائنا الطلاب. وفي ختام المعرض تم تكريم الجهات المشاركة من مدارس ومراكز أهلية تطوعية.

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