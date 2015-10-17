المحامى سمير صبرى: نيابة أول أكتوبر تستمع اليوم لأقوالى فى بلاغ ضد "انتصار"

قال الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض، إن نيابة أكتوبر أول سوف تستمع إلى أقواله، اليوم السبت، فى بلاغه المقدم ضد الفنانة انتصار، والذى اتهمها فيه باقترافها جرائم تخدش الحياء العام، والمجاهرة بالفسق والفجور، ونشر الرذيلة، عقب دعوتها للشباب بمشاهدة المواقع الإباحية.

وأكد سمير صبرى، فى بلاغه رقم 14513 عرائض مكتب النائب العام لسنة 2015 ما قالته انتصار خلال حلقة فى أحد البرامج، وطالب صبرى بالتحقيق فى البلاغ وإحالة انتصار للمحاكمة العاجلة لاقترافها جرائم تخدش الحياء العام والمجاهرة بالفسق والفجور ونشر الرذيلة، والذى جرمتها المادة 269 مكرر من قانون العقوبات، كما مارست وفقا للبلاغ أفعالاً مخلة بالحياء بالمخالفة للمادتين 178 و178 مكرر من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون رقم 16 لسنة 1952، وقدم صبرى حافظة مستندات تحوى أسطوانة مدمجة.