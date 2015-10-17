ضبط 6 أخذوا بصمة مريضة فى حالة غيبوبة بمستشفى بطنطا للاستيلاء على ميراثها

ألقى أفراد نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعى القبض على 6 أشخاص بينهم محام و3 سيدات وخفير شرطة أثناء قيامهم بأخذ بصمة شقيقة أحدهم المحجوزة بالعناية المركزة فى المستشفى فى حالة غيبوبة للاستيلاء على ميراثها من زوجها المتوفى، وعثر بحوزتهم على ختامة و7عقود بيع ابتدائى وورقة تنازل على بياض و3 عقود بيع ابتدائى مدون بهم أسماء بائعين ومشترين آخرين.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بتمكن أفراد نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعى من ضبط كلا من "شعبان .ن.ح.ا" 42 سنة خفير نظامى من قوة خفراء مركز بسيون، و"هند" 52 سنة ربة منزل، و"نور" 55 سنة ربة منزل، و"نجاة" 54 سنة ربة منزل ( شقيقات الأول ) مقيمين بقرية الحداد مركز بسيون، و"طه .ا.ا"- 52 سنة مدرس، و"فوزى" 43 سنة محامى ( شقيق الخامس - نجلى خال الأول) مقيمان بقرية كتامة مركز بسيون وبحوزتهم ( ختامة - 7 عقود بيع ابتدائى -ورقه تنازل على بياض -3 عقد بيع ابتدائى مدون بها أسماء بائعين ومشتريين آخرين)، أثناء قيامهم بأخذ بصمة شقيقه المتهم الأول "عزيزة" المحجوزة بالمستشفى فى حالة غيبوبة على تلك الأوراق مقابل ميراثها من زوجها المتوفى، وتحرر المحضر رقم 61641 جنح قسم أول طنطا، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.