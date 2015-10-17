مؤتمر بينيتث – عن أشخاص يريدون سقوط ريال مدريد

(إفي): بدا رافائيل بينيتث مدرب ريال مدريد الإسباني مستاء من "إساءة تأويل" كل تصريح يدلي به، في وجود صحافة لا تركز على كرة القدم ويعمل في بعض منها "أشخاص لا يريدون أن تسير الأمور على ما يرام" بالنسبة للفريق الملكي.

وأوضح "حينما تجري مقابلة وتعلق على كرة القدم، وإذا قمت بتعديل مكان فاصلة يتم إخراج كل شيء عن سياقه. لا يمكنني التحكم في انهماك بعض الصحفيين في تحريف ما أقول أو حتى التركيز على ما إذا كنت اتشدد بعض الشيء. يرغب مشجعو الريال في معرفة ما يحدث داخل الفريق. أرغب في المواصلة على نهج احترافي مع فريق قادر على خلق فرص كثيرة. لدي الثقة واليقين المطلق في أن هذا الفريق سيواصل فعل ذلك بصورة طيبة".

كما اعترف بينيتث أنه ليس مندهشا من حجم الانتقادات التي تلاحق ريال مدريد، لكنه أعرب عن استغرابه تجاه هذا التحول في العمل الصحفي.

وتابع "أعلم كيف كانت الأمور وما هو ريال مدريد، لكن ما يفاجئني حقا هو أنتم (الصحفيون)، التركيز الذي تصبونه، من يحرك فاصلة للأمام أو الخلف. يبدو أن هذا أهم من أداء فريق بشكل جيد أو دخوله في مرحلة جديدة أو إجراءه تغيير مناسب أو سيره في الطريق الصحيح. على أي حال هناك أشخاص لا يريدون للريال أن ينهض، ينبغي أن يتعثر قليلا لأنه لا يروق لهم أن نسير في المسار الصائب".

تأتي تصريحات المدرب الإسباني قبل مباراة ليفانتي غدا السبت في الدوري الإسباني حين يستضيف الريال منافسه على ملعبه سانتياجو برنابيو في الجولة الثامنة من الدوري.

يشار إلى أن الريال يحتل وصافة جدول الدوري الإسباني حاليا بـ15 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن فياريال المتصدر بـ16 نقطة، بينما يليه كل من سلتا فيجو وبرشلونة بنفس الرصيد في المركزين الثالث والرابع.