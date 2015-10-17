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بالفيديو - بعد 3 تعثرات .. دورتموند يعود لطريق الانتصارات في ألمانيا

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بالفيديو - بعد 3 تعثرات .. دورتموند يعود لطريق الانتصارات في ألمانيا بالفيديو - بعد 3 تعثرات .. دورتموند يعود لطريق الانتصارات في ألمانيا

(إفي): عاد بروسيا دورتموند إلى طريق الانتصارات بعد ثلاث جولات لم يذق فيها طعم الفوز، بتخطيه عقبة مضيفه ماينز بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات الجولة التاسعة بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

تألق في المباراة اللاعب الجابوني بيير أوباميانج، رغم عدم تسجيله أي هدف ، لكنه صنع هدفي فريقه اللذين سجلهما ماركو رويس (ق18) والأرميني هنريك مخيتريان (ق82)، كما ساهم في حصول فريقه على ركلة جزاء أهدرها رويس (ق47).

ولا يزال بإمكان المهاجم الأفريقي أن يدخل تاريخ النادي بتحطيم رقم كلاوس ألوفس الذي سجل عشرة أهداف في عشر مباريات متتالية مع دورتموند، حيث سجل أوباميانج حتى الآن نفس العدد من الأهداف، ولا يزال أمامه مباراة أوجسبورج الأسبوع المقبل لتخطي هذا الرقم.

وبهذا الانتصار يرفع فريق "أسود فيستفاليا" رصيده إلى 20 نقطة ليقلص الفارق مؤقتا مع بايرن ميونخ المتصدر وحامل اللقب إلى أربع نقاط، حيث سيزور الأخير يوم السبت نظيره فيردر بريمن بنفس الجولة.

بينما توقف رصيد ماينز عند 12 نقطة ليحتل المرتبة التاسعة مؤقتا في جدول البوندسليجا.

شاهد - أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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