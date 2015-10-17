بالفيديو - التعادل يحسم قمة موناكو وليون

(إفي): حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله لقاء موناكو وليون على ملعب لويس الثاني في افتتاح الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

افتتح موناكو التسجيل على أرضه في الدقيقة 39 عن طريق ماريو بازاليتيش.

واستغل الضيوف النقص العددي في صفوف موناكو بعد طرد فورتيونا دوس سانتور والاس في الدقيقة 66 ببطاقة حمراء بعد تعديه على الجزائري عبد القادر غزل.

وتمكن رافاييل دا سيلفا من إدراك التعادل لليون قبل خمس دقائق على خط النهاية.

وكان ذلك التعادل الثالث لموناكو تواليا بعد تعادله في الجولتين السابقتين أمام جانجون ورين ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر مؤقتا.

في المقابل بلغ ليون النقطة 16 بفارق ثماني نقاط عن باريس سان جيرمان والذي سيحل ضيفا على باستيا في نفس الجولة.

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